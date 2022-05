3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Leuzingen gewinnt gegen Subingen Subingen lag gegen Leuzingen deutlich vorne, nämlich 3:0 (76. Minute) und 3:0 (78. Minute) - und verlor dennoch. Leuzingen feiert einen 0:3-Auswärtssieg.

Das Skore eröffnete Janis Huser in der 19. Minute. Er traf für Subingen zum 1:0. In der 32. Minute gelang Claudio Zenger der Führungstreffer zum 1:0 für Leuzigen. In der 38. Minute gelang Marlon Affolter der Führungstreffer zum 1:0 für Leuzigen. In der 40. Minute war es erneut Marlon Affolter, der Leuzigen mit seinem Tor 1:0 in Führung brachte. Julian Flükiger sorgte in der 58. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Subingen. Subingen erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Michael Balmer weiter auf 3:0.

Das letzte Tor der Partie erzielte Claudio Zenger, der in der 78. Minute die Führung für Leuzigen auf 3:0 ausbaute.

Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Joshua Widmer (30.) kassierte sie. Für Leuzingen gab es keine Karte.

In den bisherigen Spielen ist Leuzingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Leuzingen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Subingen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 3).

Leuzingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 8. Für Leuzingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Deitingen (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Niederbipp, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (14.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Subingen - FC Leuzigen 3:4 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 19. Janis Huser 1:0. 32. Claudio Zenger 1:0. 38. Marlon Affolter 1:0. 40. Marlon Affolter 1:0. 58. Julian Flükiger 2:0. 76. Michael Balmer 3:0. 78. Claudio Zenger 3:0. – Subingen: Thomas Witmer, Noah Jordan, Julian Gisler, Julian Flükiger, Luca Huber, Daniel Gebek, Yanick Kofmehl, Benedikt Nützi, Janis Huser, Joshua Widmer, Damian Widmer. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Nick Brunner, Julian D Angelo, Raphael Aebischer, Oliver Jorns, Marlon Affolter, Marco Stäheli, Livio Wyss, Luca Dasen, Claudio Zenger, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 30. Joshua Widmer, 65. Luca Dasen, 78. Marlon Affolter, 85. NIcolas Affolter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

