4. Liga, Gruppe 3 Aussenseiter Fulenbach gewinnt gegen Dulliken – Siegtreffer in 86. Minute Fulenbach hat am Samstag gegen Dulliken die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 2:1.

(chm)

Fulenbach geriet zunächst in Rückstand, als Tobia Gaffuri in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Dulliken gelang. In der 28. Minute glich Fulenbach jedoch aus und ging in der 86. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Ramon Grimbichler.

Bei Fulenbach erhielten Roman Weber (64.), Markus Esser (78.) und Céddric Braam (85.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Dulliken, nämlich für Roland Hagmann (78.).

Fulenbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 7. Fulenbach hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach geht es daheim gegen FC Egerkingen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (19.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Dulliken hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hägendorf (Platz 5). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Dulliken - SC Fulenbach 1:2 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 18. Tobia Gaffuri 1:0. 28. Ramon Grimbichler 1:1. 86. Ramon Grimbichler 1:2. – Dulliken: Batuhan Karayel, Mattia Röösli, Roland Hagmann, Jonas Temperli, Muhammed Celebi, Tobia Gaffuri, Yves Baumann, Dylan Pascale, Leandro De Feo, Alexander Liu, Davide Protopapa. – Fulenbach: Marcel Künzli, Yves Wagner, Yves Rütimann, Ylli Stojkaj, Luca Albuquerque Sampaio, Rinaldo Grimbichler, Céddric Braam, Roman Weber, Elias Sidler, Kevin Keiser, Ramon Grimbichler. – Verwarnungen: 64. Roman Weber, 78. Roland Hagmann, 78. Markus Esser, 85. Céddric Braam.

