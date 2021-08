2. Liga Aussenseiter Biberist gewinnt gegen Trimbach Überraschung bei Biberist gegen Trimbach: Der Tabellenneunte (Biberist) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 3:1 besiegt. Zugleich war es für Biberist im dritten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Jonas Stuber eröffnete in der 30. Minute das Skore, als er für Biberist das 1:0 markierte. Lucien Baumgartner glich in der 34. Minute für Trimbach aus. Es hiess 1:1. Jonas Stuber brachte Biberist 2:1 in Führung (64. Minute). Mit dem 3:1 für Biberist schoss Dario Kopp das letzte Tor der Partie.

Bei Trimbach erhielten Ivan Suarez Vigo (62.), Alec Dogan (70.) und Jonas Flury (88.) eine gelbe Karte. Bei Biberist erhielten Jonas Stuber (43.) und Ahmad Jawid Bigzad (45.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Biberist von Rang 9 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Biberist hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Biberist spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Fulenbach (Platz 9). Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

In der Tabelle liegt Trimbach weiterhin auf Rang 2. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Trimbach erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Trimbach in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Lommiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 7. September (20.15 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Biberist - FC Trimbach 3:1 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 30. Jonas Stuber 1:0. 34. Lucien Baumgartner 1:1. 64. Jonas Stuber 2:1. 85. Dario Kopp 3:1. – Biberist: Moreno Blum, Philipp Herrmann, Patrik Jäggi, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Andreas Felder, Marco Imbach, Roman Rüegsegger, Petrit Krasniqi, Dario Kopp. – Trimbach: Jonas Flury, Ivan Suarez Vigo, Matej Matkovic, Jesper Noordijk, Alexander Meier, Alec Dogan, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj, Manuel Thut, Enis Ademovic, Martin Castro. – Verwarnungen: 43. Jonas Stuber, 45. Ahmad Jawid Bigzad, 62. Ivan Suarez Vigo, 70. Alec Dogan, 88. Jonas Flury.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Biberist - FC Trimbach 3:1, GS Italgrenchen - FC Mümliswil 0:1, SC Fulenbach - FC Bellach 4:1, FC Klus-Balsthal - FC Lommiswil 3:1

Tabelle: 1. FC Olten 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Trimbach 3/6 (7:6), 3. FC Klus-Balsthal 3/6 (8:6), 4. FC Subingen 2/4 (4:3), 5. FC Biberist 3/4 (7:7), 6. FC Mümliswil 3/4 (3:6), 7. FC Härkingen 2/3 (6:4), 8. FC Bellach 3/3 (5:8), 9. SC Fulenbach 3/3 (4:5), 10. FC Iliria 2/2 (1:1), 11. FC Lommiswil 3/2 (3:5), 12. GS Italgrenchen 3/1 (4:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 13:38 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalfussball:

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum