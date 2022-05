4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Bettlach gewinnt gegen Gerlafingen Bettlach hat am Samstag gegen Gerlafingen die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das fünftklassierte Team 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Syart Spaiu in der 5. Minute. Er traf für Gerlafingen zum 1:0. Bettlach glich in der 13. Minute durch Tarik Ait Chaf aus. Alfio Aiello erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gerlafingen.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 57, als Gianluca Iacaruso für Bettlach erfolgreich war. Dominik Goranin brachte Bettlach 3:2 in Führung (58. Minute). Erneut Dominik Goranin traf in der 66. Minute auch zum 4:2 für Bettlach.

Gelbe Karten gab es bei Bettlach für Christoph Walker (61.) und Gianluca Iacaruso (64.). Bei Gerlafingen erhielten Blert Ismajli (64.) und Aleksandar Stankovic (64.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Gerlafingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Bettlach um einen Platz nach vorne. 17 Punkte bedeuten Rang 9. Bettlach hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Bettlach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Bettlach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von HNK Croatia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Gerlafingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Gerlafingen hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gerlafingen geht es auswärts gegen SC Blustavia (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Bettlach 2:4 (2:1) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 5. Syart Spaiu 1:0. 13. Tarik Ait Chaf 1:1. 14. Alfio Aiello 2:1. 57. Gianluca Iacaruso 2:2. 58. Dominik Goranin 2:3. 66. Dominik Goranin 2:4. – Gerlafingen: Robin Jordi, Florentin Mustafa, Philip Mathys, Blert Ismajli, Andrés Felder, Deniz Gönder, Syart Spaiu, Amir Abdulai, Alfio Aiello, Simone Aiello, Aleksandar Stankovic. – Bettlach: Tobias Gojnik, Dominik Häni, Luca Manz, Matthias Streit, Eren Bilecen, Enrique Rapp, Thomas Caflisch, Dominik Goranin, Tarik Ait Chaf, Christoph Walker, Armando Choque Morales. – Verwarnungen: 61. Christoph Walker, 64. Gianluca Iacaruso, 64. Blert Ismajli, 64. Aleksandar Stankovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 12:27 Uhr.