3. Liga, Gruppe 1 Attiswil verliert gegen Seriensieger Wangen a.A. – Dorian Simovic mit Last-Minute-Treffer Wangen a.A. reiht Sieg an Sieg: Gegen Attiswil hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Wangen a.A. das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Dorian Simovic.

Zum Auftakt der Partie hatte Mike Richard sein Team in der 33. Minute in Führung geschossen. Gleichstand stellte Luka Franic durch seinen Treffer für Wangen a.A. in der 47. Minute her. Raphael Stalder traf in der 59. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Wangen a.A. Mike Richard glich in der 86. Minute für Attiswil aus. Es hiess 2:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Wangen a.A. viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Wangen a.A. durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Wangen a.A.: 45 Punkte bedeuten Rang 2. Wangen a.A. hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wangen a.A. ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 7. Für Attiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Attiswil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Attiswil - FC Wangen a/A 2:3 (1:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 33. Mike Richard 1:0. 47. Luka Franic 1:1. 59. Raphael Stalder 1:2. 86. Mike Richard 2:2. 91. Dorian Simovic 2:3. – Attiswil: Adam Bartos, Pascal Walther, Florian Bohner, Pascal Frey, Christoph Rüegger, Yannick Rupp, Roman Wyss, Cyril Uebersax, Dario Emch, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Mike Richard. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Jan Allemann, Andreas Trösch, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Jan Nguyen, Raphael Stalder, Sandro Ruch, Luka Franic, Redur Ibrahim. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

