4. Liga, Gruppe 2 Attiswil siegt gegen Subingen Attiswil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Subingen 2:1.

Attiswil lag ab der 49. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Ricardo Jorge Da Costa Tavares (17. Minute) und Dario Emch getroffen hatten. In der 77. Minute schoss Subingen (Daniel Flury) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Gruppe ist Attiswil in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.5 Mal pro Partie.

Attiswil bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 57 Punkten. Für Attiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Attiswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 5. Für Subingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Subingen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Attiswil - FC Subingen 2:1 (1:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 17. Ricardo Jorge Da Costa Tavares 1:0. 49. Dario Emch 2:0. 77. Daniel Flury 2:1. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Nedim Nezirovic, Adrian Schlub, Jan Hohl, Roman Wyss, Pascal Walther, Lukas Wyss, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Subingen: Christian Moser, Sascha Wittwer, Gabriel Stampfli, Noah Jordan, Simon Zimmermann, Daniel Flury, Patrick Ziegler, Raphael Ochsenbein, Roger Niggli, Marc Ziegler, Eric Aloisi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

