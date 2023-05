Frauen 2. Liga Attiswil siegt gegen Sissach Sieg für Attiswil: Gegen Sissach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Nadine Scheidegger in der 3. Minute. Sie traf für Attiswil zum 1:0. Zum Ausgleich für Sissach traf Sylvie Ruch in der 12. Minute. In der 30. Minute schoss Antonia Landi Attiswil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

In der 94. Minute traf Antonia Landi bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:1 für Attiswil. In der Schlussphase kam Sissach noch auf 2:3 heran. Sylvie Ruch war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 95. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Attiswil hat bislang häufig überzeugt: In 22 Spielen hat sie total 84 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Attiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 42 Punkten auf Rang 4. Attiswil hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Attiswil wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 6. Sissach hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Allschwil (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 27. Mai statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Attiswil - SV Sissach 3:2 (2:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 3. Nadine Scheidegger 1:0. 12. Sylvie Ruch 1:1. 30. Antonia Landi (Penalty) 2:1.94. Antonia Landi 3:1. 95. Sylvie Ruch 3:2. – Attiswil: Salma Michel, Tanja Steiner, Sarah Berner, Fabiana Martinelli, Sarah Biedermann, Mélanie Wyss, Antonia Landi, Lea Haldemann, Celine Lemp, Nadine Scheidegger, Fabienne Adam. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Zsofia Szekely, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Maria Enz, Gabriela Papic, Ramona Hasler, Patricia Thommen, Elisa Blattner, Sylvie Ruch. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:55 Uhr.