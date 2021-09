4. Liga, Gruppe 2 Attiswil setzt Siegesserie auch gegen Mümliswil fort Attiswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Mümliswil hat das Team am Dienstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Den Auftakt machte Lukas Wyss, der in der 25. Minute für Attiswil zum 1:0 traf. Attiswil baute die Führung in der 39. Minute (Dario Emch) weiter aus (2:0). Attiswil erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Roman Wyss weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Dominik Dubach in der 57. Minute her, als er für Mümliswil auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Attiswil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Attiswil seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Attiswil hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Attiswil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Post Solothurn (Rang 9). Die Partie findet am 28. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Nach der Niederlage büsst Mümliswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Mümliswil hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Mümliswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von HSV Halten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (25. September) statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Attiswil 1:3 (0:2) - Brühl, Mümliswil – Tore: 25. Lukas Wyss 0:1. 39. Dario Emch 0:2. 49. Roman Wyss 0:3. 57. Dominik Dubach 1:3. – Mümliswil: Daniel Lisser, Patrick Wehrli, Tobias Glatzfelder, Cédric Gisler, Mirco Eggenschwiler, Ryan Disler, Christian Bader, Sebastian Gisler, Moritz Haefeli, Lars Probst, Dominik Dubach. – Attiswil: Daniel Gaugler, Yanick Meyer, Pascal Frey, Adrian Schlub, Pascal Walther, Roman Wyss, Florian Bohner, Dario Emch, Lukas Wyss, Nedim Nezirovic, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Klus-Balsthal - FC Zuchwil 4:1, FC Luterbach - HSV Halten 0:4, FC Mümliswil - FC Attiswil 1:3, FC Post Solothurn - FC Subingen 0:0, FC Riedholz - FC Wiedlisbach 4:1, FC Welschenrohr - Türkischer SC Solothurn b 1:3

Tabelle: 1. FC Attiswil 5 Spiele/15 Punkte (24:4). 2. HSV Halten 5/12 (16:10), 3. FC Luterbach 5/9 (10:11), 4. FC Welschenrohr 5/7 (9:9), 5. Türkischer SC Solothurn b 5/7 (15:10), 6. FC Klus-Balsthal 5/7 (7:7), 7. FC Mümliswil 5/6 (9:9), 8. FC Riedholz 5/5 (10:15), 9. FC Post Solothurn 5/5 (7:7), 10. FC Subingen 5/5 (5:10), 11. FC Zuchwil 5/4 (9:21), 12. FC Wiedlisbach 5/3 (5:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.09.2021 23:28 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalsport:

«Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch und die Achterbahn des Schiedsrichter-Lebens

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti