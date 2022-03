4. Liga, Gruppe 2 Attiswil setzt Siegesserie auch gegen Halten fort Attiswil setzt seine Siegesserie auch gegen Halten fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Halten ging zunächst in Führung, als Yannick Schumacher in der 2. Minute traf. Dann glich aber Dario Emch (27.) für Attiswil aus. Roman Wyss in der 48. Minute und Dario Emch in der 84. Minute brachten Attiswil sodann 3:1 in Führung. Per Penalty traf Michel Steiner in der 94. Minute für Halten zum Anschlusstreffer (2:3)

Gelbe Karten gab es bei Attiswil für Lukas Wyss (58.) und Ricardo Jorge Da Costa Tavares (90.). Bei Halten erhielten Patrick Eyer (83.) und Daniel Bärtschi (83.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Attiswil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Attiswil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 13 Spielen 35 Punkte auf dem Konto. Attiswil hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Attiswil zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Klus-Balsthal. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Halten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Halten hat bisher siebenmal gewonnen und sechsmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Halten auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Zuchwil. Das Spiel findet am Donnerstag (31. März) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: HSV Halten - FC Attiswil 2:3 (1:1) - Spiegelberg, Halten – Tore: 2. Yannick Schumacher 1:0. 27. Dario Emch 1:1. 48. Roman Wyss 1:2. 84. Dario Emch 1:3. 94. Michel Steiner (Penalty) 2:3. – Halten: Daniel Bärtschi, Patrick Eyer, Yannick Schumacher, Claude Hohl, Jonas Ernst, Matthias Stampfli, Claude Biegajlo, Mathias Müller, Michel Steiner, Noel Hug, Simon Jost. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Pascal Frey, Adrian Schlub, Jan Hohl, Roman Wyss, Florian Bohner, Pascal Walther, Lukas Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: 58. Lukas Wyss, 83. Patrick Eyer, 83. Daniel Bärtschi, 90. Ricardo Jorge Da Costa Tavares.

