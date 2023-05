3. Liga, Gruppe 1 Attiswil mit Auswärtserfolg bei Leuzigen – Ricardo Pedro Da Costa Soares entscheidet Spiel Sieg für Attiswil: Gegen Leuzigen gewinnt das Team am Samstag auswärts 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 60. Minute schoss Ricardo Pedro Da Costa Soares das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Rosario Renda von Leuzigen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Attiswil zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Attiswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Attiswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Riedholz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (11.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Nach der Niederlage büsst Leuzigen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 7. Für Leuzigen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Leuzigen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bettlach (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Attiswil 0:1 (0:0) - Kreuzacker, Leuzigen – Tor: 60. Ricardo Pedro Da Costa Soares 0:1. – Leuzigen: Andrej Röthlisberger, Timo Rätz, Luca Dasen, Julian D Angelo, Silas Hanyecz, Livio Wyss, Tim Eberhard, Claudio Zenger, Marco Rosario Renda, Marco Stäheli, Benjamin Luder. – Attiswil: Daniel Gaugler, Mike Flück, Pascal Frey, Pascal Walther, Christoph Bohner, Ricardo Pedro Da Costa Soares, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Florian Bohner, Yannick Rupp, Julian Graf, Mike Richard. – Verwarnungen: 70. Marco Rosario Renda.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 21:14 Uhr.