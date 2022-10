3. Liga, Gruppe 1 Attiswil mit Auswärtserfolg bei Croatia – Siegtreffer durch Roman Wyss Sieg für Attiswil: Gegen Croatia gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 64. Minute, als Roman Wyss den Treffer zum 3:2 für Attiswil erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Mike Richard sein Team in der 11. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleich für Croatia fiel in der 12. Minute (Josip Aracic). Marinko Zizak schoss Croatia in der 41. Minute zur 2:1-Führung. Dario Emch glich in der 51. Minute für Attiswil aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Croatia erhielten Werner Meyer (71.) und Zvonimir Ponjavic (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Attiswil, nämlich für Pascal Walther (73.).

Attiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Attiswil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bettlach (Rang 12). Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Mit der Niederlage rückt Croatia in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 4. Croatia hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Croatia auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team GS Italgrenchen. Die Partie findet am 18. März statt (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: HNK Croatia - FC Attiswil 2:3 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 11. Mike Richard 0:1. 12. Josip Aracic 1:1. 41. Marinko Zizak 2:1. 51. Dario Emch 2:2. 64. Roman Wyss 2:3. – Croatia: Anton Pavic, Dario Knezovic, Ivan Stjepanovic, Ivan Simic, Nikola Vidovic, Matej Matkovic, Nikola Crnogorac, Marko Matkovic, Kol Gegaj, Josip Aracic, Marinko Zizak. – Attiswil: Daniel Gaugler, Pascal Walther, Pascal Frey, Christoph Bohner, Elia Forster, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Florian Bohner, Dario Emch, Roman Wyss, Cyril Uebersax, Mike Richard. – Verwarnungen: 71. Werner Meyer, 73. Pascal Walther, 90. Zvonimir Ponjavic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

