Frauen 2. Liga Attiswil mit Auswärtserfolg bei Allschwil – Später Siegtreffer Attiswil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Allschwil 2:1.

(chm)

Attiswil geriet zunächst in Rückstand, als Kopika Govintharasan in der 26. Minute die zwischenzeitliche Führung für Allschwil gelang. In der 47. Minute glich Attiswil jedoch aus und ging in der 85. Minute in Führung. Torschützinnen waren Fabiana Martinelli und Antonia Landi.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Attiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 23 Spielen, in denen die Offensive 86 Tore erzielte.

Attiswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 45 Punkten auf Rang 3. Attiswil hat bisher 14mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Solothurn Frauen (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (7. Juni) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Mit der Niederlage rückt Allschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 40 Punkten neu Platz 6. Für Allschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Allschwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Allschwil - FC Attiswil 1:2 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 26. Kopika Govintharasan 1:0. 47. Fabiana Martinelli 1:1. 85. Antonia Landi 1:2. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Janine Roth, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Celina Thurnheer, Sofia De Nisco, Nicole Nyfeler, Kopika Govintharasan. – Attiswil: Amelie Chanton, Sarah Berner, Fabiana Martinelli, Sarah Biedermann, Saskia Scheidegger, Antonia Landi, Lea Haldemann, Celine Lemp, Nour Abdelsater, Jessica Hofer, Nadine Scheidegger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

