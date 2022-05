4. Liga, Gruppe 2 Attiswil lässt sich von Wiedlisbach kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 8) ist Attiswil am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Wiedlisbach gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen.

Roman Wyss traf in der 1. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Attiswil. Christoph Rüegger sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Attiswil. Das letzte Tor der Partie erzielte Dario Emch, der in der 58. Minute die Führung für Attiswil auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.6 Toren pro Spiel ist Attiswil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Attiswil seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 21 Spielen 54 Punkte auf dem Konto. Für Attiswil ist es bereits der 17. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und neunmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Attiswil gingen unentschieden aus.

Für Attiswil geht es daheim gegen FC Subingen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Nach der Niederlage büsst Wiedlisbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 10. Für Wiedlisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten HSV Halten kriegt es Wiedlisbach als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Attiswil 0:3 (0:1) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 1. Roman Wyss 0:1. 53. Christoph Rüegger 0:2. 58. Dario Emch 0:3. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Roland Hubler, Michael Nguyen, Dominik Dietrich, Jonas Keller, Joel Schmitz, Jan Nguyen, Rinor Jashari, Daniel Canonica, Luka Franic, Marko Franic. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Nedim Nezirovic, Adrian Schlub, Pascal Walther, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Ricardo Pedro Da Costa Soares, Lukas Wyss, Roman Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

