3. Liga, Gruppe 1 Attiswil gewinnt klar gegen Iliria Attiswil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Iliria 3:0.

(chm)

Mike Richard traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Attiswil. Attiswil baute in der 53. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Mike Richard. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Rui Pedro Paiva Costa in der 80. Minute, als er für Attiswil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Iliria erhielten Ilir Gashi (36.) und Reschad Rassa (75.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Attiswil, Christoph Bohner (40.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Attiswil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Iliria ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 19 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Attiswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Attiswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von GS Italgrenchen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Iliria verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Iliria muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Iliria zuhause und dreimal auswärts.

Iliria trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Bettlach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (28. September) (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Attiswil - FC Iliria 3:0 (1:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 35. Mike Richard 1:0. 53. Mike Richard 2:0. 80. Rui Pedro Paiva Costa 3:0. – Attiswil: Adam Bartos, Elia Forster, Florian Bohner, Christoph Bohner, Pascal Walther, Roman Wyss, Cyril Uebersax, Dario Emch, Christoph Rüegger, Angelo Cadilha, Mike Richard. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Besar Dakaj, Gjems Frrokaj, Altin Aliu, Besim Racipi, Liridon Redzepi, Ilir Gashi, Riad Racipi, Mead Demiri. – Verwarnungen: 36. Ilir Gashi, 40. Christoph Bohner, 75. Reschad Rassa.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 20:02 Uhr.

