4. Liga, Gruppe 2 Attiswil gewinnt klar gegen Halten Attiswil hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Halten setzt es zuhause ein 6:1 ab.

In der zweiten Halbzeit erzielte Attiswil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Halten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Attiswil waren: Roman Wyss (2 Treffer), Mike Richard (2 Treffer) und Dario Emch (1 Treffer). Ein Tor für Attiswil war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Halten war: Simon Jost (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Attiswil erhielten Adrian Schlub (44.) und Dario Emch (50.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Halten, nämlich für Cyrill Jacques (77.).

Attiswil liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Attiswil in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Klus-Balsthal aus. Die Partie findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

In der Tabelle steht Halten nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Für Halten geht es in einem Heimspiel gegen FC Zuchwil weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Attiswil - HSV Halten 6:1 (2:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 33. Mike Richard 1:0. 36. Mike Richard 2:0. 42. Simon Jost 2:1. 56. Eigentor (Jonas Ernst) 3:1.67. Dario Emch 4:1. 70. Roman Wyss 5:1. 80. Roman Wyss 6:1. – Attiswil: Daniel Gaugler, Yanick Meyer, Pascal Frey, Adrian Schlub, Christoph Rüegger, Roman Wyss, Florian Bohner, Dario Emch, Lukas Wyss, Pascal Walther, Mike Richard. – Halten: Hakan Brand, Jonas Ernst, Yannick Schumacher, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Mathias Müller, Cyrill Schwaller, Michel Steiner, Cyrill Jacques, Noel Hug, Simon Jost. – Verwarnungen: 44. Adrian Schlub, 50. Dario Emch, 77. Cyrill Jacques.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Attiswil - HSV Halten 6:1, Türkischer SC Solothurn b - FC Mümliswil 1:3

Tabelle: 1. FC Attiswil 2 Spiele/6 Punkte (16:2). 2. FC Luterbach 2/6 (6:3), 3. FC Klus-Balsthal 2/4 (2:1), 4. FC Welschenrohr 1/3 (2:0), 5. FC Post Solothurn 1/3 (3:1), 6. FC Mümliswil 2/3 (3:3), 7. HSV Halten 2/3 (7:8), 8. FC Subingen 2/1 (3:7), 9. FC Zuchwil 2/1 (4:13), 10. FC Riedholz 2/1 (4:6), 11. FC Wiedlisbach 2/0 (1:4), 12. Türkischer SC Solothurn b 2/0 (3:6).

