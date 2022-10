3. Liga, Gruppe 1 Attiswil bezwingt Rüttenen – Siegtreffer in 85. Minute Sieg für Attiswil: Gegen Rüttenen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Attiswil gelang Roman Wyss in der 85. Minute. In der 28. Minute hatte Mike Richard Attiswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rüttenen fiel in der 63. Minute durch Moritz Felber.

Bei Attiswil erhielten Dario Emch (67.), Ricardo Jorge Da Costa Tavares (87.) und Cyril Uebersax (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rüttenen, Enea von Arx (92.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Attiswil: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Attiswil hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Wangen a/A (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Rüttenen war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Rüttenen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Bettlach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Attiswil - FC Rüttenen 2:1 (1:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 28. Mike Richard 1:0. 63. Moritz Felber 1:1. 85. Roman Wyss 2:1. – Attiswil: Adam Bartos, Elia Forster, Florian Bohner, Pascal Frey, Pascal Walther, Lukas Wyss, Cyril Uebersax, Dario Emch, Roman Wyss, Christoph Rüegger, Mike Richard. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Moritz Felber, Sven Fluri, Flurin Gasser, Simon Nobs, Vinzenz Egger, Dominic Talos, Christopher Hasler, Jeremias Emch, Kevin Guggisberg. – Verwarnungen: 67. Dario Emch, 87. Ricardo Jorge Da Costa Tavares, 89. Cyril Uebersax, 92. Enea von Arx.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

