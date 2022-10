Frauen 2. Liga Attiswil bezwingt auswärts Therwil Sieg für Attiswil: Gegen Therwil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Sarah Berner in der 4. Minute. Sie traf für Attiswil zum 1:0. Attiswil baute die Führung in der 12. Minute (Saskia Scheidegger) weiter aus (2:0). In der 26. Minute gelang Therwil (Lorena Altherr) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Therwil fiel nur zwei Minuten später, erneut durch Lorena Altherr. Antonia Landi erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Attiswil. Gleichstand stellte Rahel Käser durch ihren Treffer für Therwil in der 57. Minute her.

In der 81. Minute gelang Antonia Landi der Führungstreffer zum 4:3 für Attiswil. Mit dem 5:3 für Attiswil schoss Fabia Hubler das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Edlira Fejzuli von Attiswil erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Attiswil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 38 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 5.4 Toren pro Match (Rang 11).

Attiswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Attiswil wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team SC Blustavia, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Therwil hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Allschwil. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Therwil - FC Attiswil 3:5 (2:2) - Känelboden, Therwil – Tore: 4. Sarah Berner 0:1. 12. Saskia Scheidegger 0:2. 26. Lorena Altherr 1:2. 28. Lorena Altherr 2:2. 50. Antonia Landi 2:3. 57. Rahel Käser 3:3. 81. Antonia Landi 3:4. 89. Fabia Hubler 3:5. – Therwil: Delia Oeschger, Sarah Reinprecht, Sarah Leutwyler, Xenia Schumacher, Sarah Leupi, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Anika Locher, Amélie Bütikofer, Alexandra Walther, Nathalie Straub. – Attiswil: Amelie Chanton, Mélanie Wyss, Saskia Scheidegger, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Sarah Berner, Lea Haldemann, Celine Lemp, Salma Michel, Antonia Landi, Edlira Fejzuli. – Verwarnungen: 73. Edlira Fejzuli.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 21:34 Uhr.

