Frauen 2. Liga Anja Saam rettet Sissach einen Punkt gegen Baden 1897 Im Spiel zwischen Baden 1897 und Sissach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Dreimal ging Baden 1897 in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Sissach schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 90. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Baden 1897 glich Sissach direkt wieder aus. Zuletzt ging Baden 1897 durch Diana Vincenzi in der 85. Minute 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Sissach zum 3:3 fiel in der 90. Minute - nur fünf Minuten nach dem 3:2.

Die Torschützinnen für Baden 1897 waren: Noemi Merz, Natalie Spuler und Diana Vincenzi. Bei Sissach schoss Luana Pricoli gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Anja Saam (1 Tore).

Sissach lag zwar während mehr als der Hälfte des Spiels (54 Minuten) im Rückstand, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noemi Merz von Baden 1897 erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Baden 1897: Mit einen Punkt liegt das Team auf Rang 11. Baden 1897 hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Attiswil (Platz 8). Das Spiel findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Das Unentschieden bringt Sissach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Sissach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Therwil (Platz 10). Das Spiel findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: Baden-Wettingen - SV Sissach 3:3 (1:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 8. Natalie Spuler 1:0. 52. Luana Pricoli 1:1. 58. Noemi Merz 2:1. 63. Luana Pricoli 2:2. 85. Diana Vincenzi 3:2. 90. Anja Saam 3:3. – Baden 1897: Nina Schweizer, Natalie Spuler, Chiara Krebs, Angelica Corbat, Diana Vincenzi, Sabrina Kantuzer, Sabrina Schmid, Sheryl Hochuli, Julia Liechti, Christina Angelopoulou, Noemi Merz. – Sissach: Cristina Pieragostino, Sara Weber, Patricia Thommen, Fiona Thomann, Viviana Leanza, Ramona Hasler, Elisa Blattner, Gabriela Papic, Leandra Zeltner, Maria Enz, Luana Pricoli. – Verwarnungen: 82. Noemi Merz.

Tabelle

