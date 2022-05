4. Liga, Gruppe 3 Alpha siegt gegen Olten dank Matchwinner Almir Zekiri Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Alpha am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Olten gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Almir Zekiri für Alpha. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Zwei Minuten dauerte es, ehe Almir Zekiri erneut erfolgreich war. Er traf in der 11. Minute zum 2:0 für Alpha. In der 25. Minute traf Almir Zekiri bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Alpha.

Mit einem weiteren Tor sorgte Almir Zekiri in der 50. Minute für das 4:0 für Alpha. Den Schlussstand stellte Albinot Bajrami in der 90. Minute her, als er für Olten auf 1:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Alpha zu den Besten: Die total 34 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 2).

Die Abwehr von Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Alpha. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alpha geht es daheim gegen FC Uskana Olten (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 11. Olten hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Olten geht es auswärts gegen FC Dulliken (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Olten - SV Alpha 1:4 (0:3) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 9. Almir Zekiri 0:1. 11. Almir Zekiri 0:2. 25. Almir Zekiri 0:3. 50. Almir Zekiri 0:4. 90. Albinot Bajrami 1:4. – Olten: Dominik Santesso, Till Jäggi, Micha Steiner, Muhammed Arslanoglu, Eren Sener, Kjartan Teerlynck, Saimir Ibraimi, Luca Stefanutti, Alexander Liu, Tatenda Brian Madziba, Albinot Bajrami. – Alpha: Milan Schauli, Marvin Schauli, Melvin Zurfluh, Tobias Ackermann, Timon Tschanz, Kevin Reinold, Philippe Dontenvill, Natthawut Ngokpho, Maik Stephan Firus, Sandro Dietschi, Almir Zekiri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

