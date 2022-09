4. Liga, Gruppe 3 Alpha gewinnt deutlich gegen Dulliken Alpha gewinnt am Samstag auswärts gegen Dulliken 4:1.

(chm)

Alpha ging in der 11. Spielminute durch Besart Biljali in Führung, ehe Dulliken in der 31. Minute (Ivan Lovric) der Ausgleich gelang. In der 50. Minute schoss Ilber Nuhiji Alpha mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Mit seinem Tor in der 87. Minute brachte Maik Stephan Firus Alpha mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Almir Zekiri, der in der 93. Minute die Führung für Alpha auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alpha, Natthawut Ngokpho (80.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Dulliken, nämlich für Ivan Lovric (25.).

In der Defensive hat Alpha in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Die Offensive belegt mit 8 erzielten Toren Rang 3.

Dulliken lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Alpha. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 6).

In der Tabelle verbessert sich Alpha von Rang 5 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Alpha hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Alpha daheim mit FC Egerkingen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 11. September statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Dulliken steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 4). Das Team hat vier Punkte. Dulliken hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Dulliken tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Däniken-Gretzenbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Dulliken - SV Alpha 1:4 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 11. Besart Biljali 0:1. 31. Ivan Lovric 1:1. 50. Ilber Nuhiji (Penalty) 1:2.87. Maik Stephan Firus 1:3. 93. Almir Zekiri 1:4. – Dulliken: Batuhan Karayel, Nurettin Özdemir, Sandro Häsler, Roland Hagmann, Ivan Lovric, Yves Baumann, Mattia Röösli, Andrin Lütolf, Nderim Gashi, Leandro De Feo, Nicola Meyer. – Alpha: Milan Schauli, Timon Tschanz, Melvin Zurfluh, Gianluca Iozzia, Ilber Nuhiji, Kjartan Teerlynck, Natthawut Ngokpho, Kevin Reinold, Davide Cappello, Tobias Ackermann, Besart Biljali. – Verwarnungen: 25. Ivan Lovric, 80. Natthawut Ngokpho.

