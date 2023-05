Frauen 2. Liga Allschwil und Baden 1897 spielen unentschieden Allschwil und Baden 1897 spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Allschwil die Führung. Torschützin in der 10. Minute war Noemi Merz. Den Ausgleich erzielte Tanita Mathys in der 60. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Laura Scandaglia von Allschwil erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Allschwil ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 36 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Therwil (Platz 7). Das Spiel findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 10. Baden 1897 hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baden 1897 daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Solothurn Frauen. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Allschwil - Baden-Wettingen 1:1 (0:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 10. Noemi Merz 0:1. 60. Tanita Mathys 1:1. – Allschwil: Matilda Luisa Ines Bäni, Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Neela Niederer, Janine Roth, Carole Grauwiler, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Sofia De Nisco, Nicole Nyfeler. – Baden 1897: Nina Schweizer, Chiara Krebs, Lisa Stoffel, Luna Vincenzi, Dominique Maron, Vanessa Rothacher, Diana Vincenzi, Sheryl Hochuli, Vanessa Gomes Correia, Julia Liechti, Noemi Merz. – Verwarnungen: 39. Laura Scandaglia.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 23:05 Uhr.