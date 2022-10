Frauen 2. Liga Allschwil setzt Siegesserie auch gegen Therwil fort Allschwil setzt seine Siegesserie auch gegen Therwil fort. Das 5:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Therwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nathalie Straub ging das Team in der 31. Minute in Führung. Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 32. Minute (Celina Thurnheer).

Danach drehte Allschwil auf. Das Team schoss ab der 37. Minute noch vier weitere Tore, während Therwil ein Tor gelang (zum 2:3 (77. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützinnen für Allschwil waren: Michèle Fluri (2 Treffer), Celina Thurnheer (1 Treffer) und Carole Grauwiler (1 Treffer). Ein Tor für Allschwil war ein Eigentor der Gegnerinnen. Die Torschützinnen für Therwil waren: Nathalie Straub und Anika Locher.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Allschwil zu den Besten: Total liess das Team 13 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 5.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 43 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Allschwil nicht verändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Allschwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Allschwil geht es auswärts gegen SC Blustavia (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Therwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Therwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Therwil geht es daheim gegen FC Solothurn Frauen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (13.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Therwil 5:2 (2:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 31. Nathalie Straub 0:1. 32. Celina Thurnheer 1:1. 37. Michèle Fluri 2:1. 67. Carole Grauwiler 3:1. 77. Anika Locher 3:2. 86. Michèle Fluri 4:2. 88. Eigentor (Velleia Vogrig) 5:2. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Janine Roth, Celina Thurnheer, Leonie Furrer, Nicole Nyfeler, Tanita Mathys, Lara Bensegger, Michèle Fluri. – Therwil: Jeanine Roth, Sarah Reinprecht, Murielle Galliker, Velleia Vogrig, Maren Hofmann, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Anika Locher, Amélie Bütikofer, Nathalie Straub, Lorena Altherr. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 04:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.