Frauen 2. Liga Allschwil lässt sich von Reinach kein Bein stellen – Tanita Mathys entscheidet Spiel Allschwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Reinach: Der Tabellenvierte siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenzwölften.

Allschwil geriet zunächst in Rückstand, als Natascha Kobler in der 16. Minute Reinach 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zehn Minuten brachten aber für Allschwil die Wende. Natalija Kramar schoss in der 40. Minute den Ausgleich, in der 50. Minute erzielte Tanita Mathys den Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Allschwil: Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Allschwil auf fremdem Terrain mit Gäu Selection (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (2. April) (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Für Reinach war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Attiswil kriegt es Reinach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (2. April) statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Allschwil - FC Reinach 2:1 (1:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 16. Natascha Kobler 0:1. 40. Natalija Kramar 1:1. 50. Tanita Mathys 2:1. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Nicole Nyfeler, Laura Scandaglia, Tanita Mathys, Sofia De Nisco, Michèle Fluri, Lara Bensegger, Celina Thurnheer, Kopika Govintharasan. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Selina Gysin, Anna Gerecke, Larissa Wasmer, Sophie Mc Carvil, Vera Baltisberger, Rahel Gügler, Lidia Limardi, Livia Simona Vollgraff, Natascha Kobler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

