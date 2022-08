Frauen 2. Liga Allschwil gewinnt deutlich gegen Entfelden Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Allschwil auswärts gegen Entfelden 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Nina Meyer, die in der 11. Minute für Allschwil zum 1:0 traf. Entfelden glich in der 28. Minute durch Stefanie Schwab aus. In der 37. Minute gelang Nina Meyer der Führungstreffer zum 2:1 für Allschwil.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Allschwil stellte Lara Bensegger in Minute 54 her. Celina Thurnheer schoss das 4:1 (83. Minute) für Allschwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Allschwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Im nächsten Spiel trifft Allschwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte Gäu Selection. Zu diesem Spiel kommt es am 31. August (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Entfelden liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Entfelden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Solothurn Frauen (Platz 8). Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Allschwil 1:4 (1:2) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 11. Nina Meyer 0:1. 28. Stefanie Schwab 1:1. 37. Nina Meyer 1:2. 54. Lara Bensegger 1:3. 83. Celina Thurnheer 1:4. – Entfelden: Vivienne Dörfler, Andrina Federspiel, Murielle Clerc, Marisa Tengler, Fabienne Lüscher, Leonita Laci, Denise Gloor, Julia Müller, Carmen Barmettler, Stefanie Schwab, Manola Häfeli. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Neela Niederer, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Celina Thurnheer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Michèle Fluri, Carole Grauwiler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 22:10 Uhr.