Frauen 2. Liga Alexandra Kaderli rettet Attiswil einen Punkt gegen New Stars Basel 1934 Attiswil und New Stars Basel 1934 spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Attiswil einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie fiel für Attiswil: Emine Musa brachte ihre Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für New Stars Basel 1934 traf Alina Leuthardt in der 64. Minute. In der 84. Minute war es erneut Alina Leuthardt, die New Stars Basel 1934 mit ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Gleichstand war in der 87. Minute hergestellt: Alexandra Kaderli traf für Attiswil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Attiswil: Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Attiswil hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (19.30 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

New Stars Basel 1934 bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 43 Punkte. New Stars Basel 1934 hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

New Stars Basel 1934 spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Baden 1897 (Platz 4). Das Spiel findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Attiswil - FC New Stars Basel 1934 2:2 (1:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 15. Emine Musa 1:0. 64. Alina Leuthardt 1:1. 84. Alina Leuthardt 1:2. 87. Alexandra Kaderli 2:2. – Attiswil: Tanja Steiner, Mélanie Wyss, Sarah Biedermann, Saskia Scheidegger, Larissa Corea, Alexandra Kaderli, Nadine Scheidegger, Celine Lemp, Fabia Hubler, Antonia Landi, Emine Musa. – New Stars Basel 1934: Lena Vonarburg, Ana Mentlik, Marina Cipriano Miguel, Leonita Lenjani, Rosalia Harbrecht, Melina Metzger, Liana Egloff, Vera Gysin, Alina Leuthardt, Michelle Probst, Laura Di Bella. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

