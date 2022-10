3. Liga, Gruppe 1 Alessandro Giannini rettet Italgrenchen einen Punkt gegen Blustavia Italgrenchen und Blustavia spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Jan Joder für Blustavia. In der 34. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Italgrenchen fiel in der 44. Minute, als Reto Arnold ins eigene Tor traf. Yves Galey traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Blustavia. Alessandro Giannini glich in der 82. Minute für Italgrenchen aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Italgrenchen erhielten Matteo Palermo (22.) und Massimiliano Faga (45.) eine gelbe Karte. Für Blustavia gab es keine Karte.

Italgrenchen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 24 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Italgrenchen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Italgrenchen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Italgrenchen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Flumenthal (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (14.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 3. Blustavia hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es in einem Heimspiel gegen FC Leuzigen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (14.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: GS Italgrenchen - SC Blustavia 2:2 (1:1) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 34. Jan Joder 0:1. 44. Eigentor (Reto Arnold) 1:1.57. Yves Galey 1:2. 82. Alessandro Giannini 2:2. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Dario Beutler, Ivan Palermo, Nicolai Bur, Leandro Eggenschwiler, Arben Alimusaj, Alessandro Giannini, Giuseppe Tiralongo, Orhan Zulfi. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Reto Arnold, Elio Ziltener, Franco Torre, Philipp Falk, Joel Grünig, Joel Falk, Yves Galey, Kevin Lopez, Jan Joder. – Verwarnungen: 22. Matteo Palermo, 45. Massimiliano Faga.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

