2. Liga Alessandro Fragale führt Bellach mit vier Toren zum Sieg gegen Olten Sieg für Bellach: Gegen Olten gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 5:2.

Olten erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Hazir Zenuni ging das Team in der 14. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 18. Minute, als Finn Schranz für Bellach traf.

Danach drehte Bellach auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch vier weitere Tore, während Olten ein Tor gelang (zum 2:5 (91. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Bellach war Alessandro Fragale, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Finn Schranz (1 Tor.) die Torschützen für Olten waren: Hazir Zenuni und Danilo Esposito.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Olten für Igor Cataldo (29.) und Sandro Iandiorio (54.). Bellach blieb ohne Karte.

Bellach hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 18 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Bellach hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren. Bellach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Subingen. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach der Niederlage büsst Olten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 8. Für Olten war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Olten verlor zudem erstmals zuhause.

Olten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Biberist (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (8. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Olten - FC Bellach 2:5 (1:3) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 14. Hazir Zenuni 1:0. 18. Finn Schranz 1:1. 32. Alessandro Fragale 1:2. 46. Alessandro Fragale 1:3. 46. Alessandro Fragale (Penalty) 1:4.56. Alessandro Fragale 1:5. 91. Danilo Esposito 2:5. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Igor Cataldo, Xaver Meyer, Danilo Esposito, Sandro Iandiorio, Hazir Zenuni, Kennedy Joao, Enrico Peier, Giovanni Gerardi. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Mario Brcina, Rok Shkoreti, Dives Ambrozzo, Jonas Mosimann, Shaban Arifi, Alban Xhema, Jonas Knörr, Finn Schranz, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 29. Igor Cataldo, 54. Sandro Iandiorio.

