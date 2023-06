2. Liga Alessandro Fragale führt Bellach mit drei Toren zum Sieg gegen Wangen b.O. Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Bellach am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Wangen b.O. gerecht geworden und hat auswärts 5:0 gewonnen.

(chm)

In der 3. Minute gelang Ferat Zekiri der Führungstreffer zum 1:0 für Bellach. In der 44. Minute baute Kevin Marthaler den Vorsprung für Bellach auf zwei Tore aus (2:0). Alessandro Fragale baute in der 49. Minute die Führung für Bellach weiter aus (3:0).

Nur sechs Minuten später traf Alessandro Fragale erneut, so dass es in der 55. Minute 4:0 für Bellach hiess. Alessandro Fragale war es auch, der in der 91. Minute Bellach weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 5:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wangen b.O. für Hamdi Nedzipi (61.) und Simone Mekonen (61.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bellach, Alessandro Fragale (61.) kassierte sie.

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Bellach unverändert. 39 Punkte bedeuten Rang 6. Bellach hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Bellach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 12. Für Wangen b.O. war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Wangen b.O. tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Bellach 0:5 (0:2) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 3. Ferat Zekiri 0:1. 44. Kevin Marthaler 0:2. 49. Alessandro Fragale 0:3. 55. Alessandro Fragale 0:4. 91. Alessandro Fragale 0:5. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Hamdi Nedzipi, Sokol Berisha, Noël Röhl, Albin Mehmeti, Adis Mesic, Simone Mekonen, Jordan Otomo, Getuar Preniqi, Meriton Ahmeti, Omar Badjie. – Bellach: Elia Baur, Dives Ambrozzo, Rok Shkoreti, Gian Büttler, Yitbarek Kana, Emmanuel Orkoh, Jonas Mosimann, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Shaban Arifi, Kevin Marthaler, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 61. Alessandro Fragale, 61. Hamdi Nedzipi, 61. Simone Mekonen.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 05:21 Uhr.