3. LIGA, GRUPPE 2: Wangen b. O. und Trimbach spielen Remis

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Trimbach in der 63. Minute.

Trimbach war zwar zeitweise mit 2:0 (34. Minute) in Führung, doch Wangen b. O. holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den Ausgleich für Trimbach zum Schlussresultat von 3:3 war Luca Schifferle in der 63. Minute besorgt. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Gelbe Karten gab es bei Wangen b. O. für Florijan Perren (34.), Alessandro Titone (46.) und Eduard Lekaj (46.). Bei Trimbach erhielten Sven Pally (38.) und Alexander Meier (47.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Wangen b. O. einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 11. Wangen b. O. hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wangen b. O. trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Mümliswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Nach dem Unentschieden ist Trimbach nicht mehr Tabellenführer. Zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Trimbach hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Trimbach daheim mit FC Mümliswil (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 26. September statt (19.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Wangen b. O. - FC Trimbach 3:3 (2:2) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 10. Luca Schifferle 0:1. 34. Daniel Bärtschi (Penalty) 0:2.37. Hamdi Nedzipi 1:2. 43. Arton Halimi 2:2. 51. Hamdi Nedzipi 3:2. 63. Luca Schifferle 3:3. – Wangen b.O.: Perren Florijan, Iozzia Gianluca, Berisha Patrick, Berisha Sokol, Titone Alessandro, Nedzipi Hamdi, Lekaj Eduard, Ngokpho Natthawut, Kamwar Mir Mohammad, Dalipi Leutrim, Biljali Besart. – Trimbach: Flury Jonas, Meier Alexander, Mirarchi Marco, Ramel Tobias, Suarez Vigo Ivan, Pally Sven, Thut Manuel, Castro Martin, Ademovic Enis, Bärtschi Daniel, Schifferle Luca. – Verwarnungen: 34. Florijan Perren, 38. Sven Pally, 46. Alessandro Titone, 46. Eduard Lekaj, 47. Alexander Meier.

Tabelle: 1. FC Subingen 6 Spiele/13 Punkte (12:7). 2. FC Trimbach 6/12 (14:9), 3. FC Deitingen 5/10 (16:6), 4. FC Winznau 5/10 (17:9), 5. FC Kestenholz 6/10 (17:12), 6. FC Hägendorf 6/10 (21:9), 7. FC Wangen a/A 5/9 (10:8), 8. SC Flumenthal 5/7 (8:12), 9. FC Welschenrohr 6/7 (11:7), 10. FC Dulliken 6/7 (11:7), 11. FC Wangen b. O. 5/5 (9:13), 12. FC Mümliswil 6/1 (5:20), 13. FC Olten 5/0 (1:33).

