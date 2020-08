3. LIGA, GRUPPE 2: Deutlicher Sieg für Subingen gegen Wangen a.A.

In der 33. Minute war es an Michael Balmer, seine Mannschaft 1:0 in Führung zu bringen. Wiederum Michael Balmer erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. In der 51. Minute gab es eine gelb-rote Karte für Wangen a.A.: Michael Reist musste nach der zweiten Verwarnung vom Platz. Das letzte Tor der Partie erzielte Devin Rauscher, der in der 85. Minute die Führung für Subingen auf 3:0 ausbaute.

Nach dem ersten Spiel steht Subingen auf dem zweiten Rang. Für Subingen geht es am 22. August gegen FC Winznau (Platz 5) weiter.

In der Tabelle steht Wangen a.A. nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Im nächsten Spiel kriegt es Wangen a.A. mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Hägendorf. Die Partie findet am 22. August statt (19.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Subingen - FC Wangen a/A 3:0 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 33. Michael Balmer 1:0. 57. Michael Balmer 2:0. 85. Devin Rauscher 3:0. – Subingen: Witmer Thomas, Studer Mathias, Flükiger Julian, Sterki Simon, Rohn Leo, Navone Danilo, Roth Patrick, Zumstein Simon, Nützi Benedikt, Balmer Michael, Kofmehl Yanick. – Wangen a.A.: Morel Nicolas, Oester Joël, Reist Michael, Trösch Andreas, Caruso Girolamo, Ackermann Tobias, Haas Patrick, Haas Florian, Pfister Fabian, Allemann Jan, Weber Robin. – Verwarnungen: 37. Michael Reist, 43. Mathias Studer – Ausschluss: 51. Michael Reist.

Alle Spiele der Runde: FC Hägendorf - FC Olten 11:1, FC Wangen b.O. - FC Dulliken 2:0, FC Subingen - FC Wangen a/A 3:0, FC Trimbach - FC Welschenrohr 0:0, FC Mümliswil - FC Winznau 3:3, SC Flumenthal - FC Kestenholz 4:3

Tabelle: 1. FC Hägendorf 1 Spiele/3 Punkte. 2. FC Subingen 1/3, 3. FC Wangen b.O. 1/3, 4. SC Flumenthal 1/3, 5. FC Winznau 1/1, 6. FC Mümliswil 1/1, 7. FC Trimbach 1/1, 8. FC Welschenrohr 1/1, 9. FC Deitingen 0/0, 10. FC Kestenholz 1/0, 11. FC Dulliken 1/0, 12. FC Wangen a/A 1/0, 13. FC Olten 1/0.

