3. LIGA, GRUPPE 2: Deutlicher Sieg für Deitingen gegen Wangen b.O.

Schon früh setzte Deitingen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 17. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Deitingen noch auf 5:2. Wangen b. O. waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (75. Minute) und zum 2:5 (90. Minute).

Die Torschützen für Deitingen waren: Tim Stampfli, Raphael Stalder, David Flury und Amar Hadzic. Ein Tor für Deitingen war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Wangen b. O. waren: Leutrim Dalipi und Gentijan Bajrami.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wangen b. O. erhielten Senad Tutnic (48.) und Leutrim Dalipi (77.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Deitingen, nämlich für Marco Bieri (40.).

In der Tabelle steht Deitingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Das nächste Spiel trägt Deitingen in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Trimbach aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (2. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Wangen b.O. steht mit drei Punkten auf Rang 10. Für Wangen b. O. geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Flumenthal weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (2. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Wangen b. O. - FC Deitingen 2:5 (0:4) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 17. David Flury 0:1. 25. Raphael Stalder 0:2. 28. Tim Stampfli 0:3. 34. Amar Hadzic 0:4. 53. Eigentor (Patrick Berisha) 0:5.75. Gentijan Bajrami 1:5. 90. Leutrim Dalipi 2:5. – Wangen b.O.: Perren Florijan, Titone Alessandro, Kamwar Mir Mohammad, Berisha Sokol, Shazimani Dreni, Islami Egzoart, Nedzipi Hamdi, Lekaj Eduard, Halimi Arton, Bajrami Gentijan, Dalipi Leutrim. – Deitingen: Kissling Franco, Zuber Jonas, Bieri Marco, Frei Simon, Hadzic Amar, Stampfli Tim, Günther Marco, Frei Benjamin, Murer Patrick, Flury David, Stalder Raphael. – Verwarnungen: 40. Marco Bieri, 48. Senad Tutnic, 77. Leutrim Dalipi.

Alle Spiele der Runde: FC Mümliswil - FC Dulliken 0:3, FC Hägendorf - FC Winznau 4:1, FC Wangen b. O. - FC Deitingen 2:5

Tabelle: 1. FC Deitingen 2 Spiele/6 Punkte (9:2). 2. FC Hägendorf 3/6 (17:5), 3. FC Trimbach 2/4 (3:1), 4. FC Welschenrohr 2/4 (4:1), 5. FC Winznau 3/4 (8:9), 6. FC Kestenholz 2/3 (6:4), 7. SC Flumenthal 2/3 (4:7), 8. FC Subingen 2/3 (5:4), 9. FC Wangen a/A 2/3 (3:5), 10. FC Wangen b. O. 3/3 (4:8), 11. FC Dulliken 3/3 (4:5), 12. FC Mümliswil 3/1 (4:10), 13. FC Olten 1/0 (1:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.