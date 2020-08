3. LIGA, GRUPPE 1: Blustavia holt sich die ersten drei Punkte gegen Leuzigen – Dreifach-Torschütze Pascal Brunner

Leuzigen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Raphael Aebischer ging das Team in der 9. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Blustavia traf Pascal Brunner in der 23. Minute.

Danach drehte Blustavia auf. Das Team schoss ab der 29. Minute noch vier weitere Tore, während Leuzigen noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (57. Minute) und 3:4 (66. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Matchwinner für Blustavia war Pascal Brunner, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Blustavia waren: Yves Galey (1 Treffer) und Luca Grillo (1 Treffer). Bei Leuzigen schoss Luca Dasen gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Raphael Aebischer (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Blustavia für Josip Harambasic (63.) und Tobias Steinmüller (75.). Die einzige gelbe Karte bei Leuzigen erhielt: Nick Brunner (41.)

Nach dem zweiten Spiel steht Blustavia mit drei Punkten auf dem sechsten Rang. Für Blustavia geht es daheim gegen Solothurn Solothurn weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Leuzigen steht mit drei Punkten auf Rang 5. Leuzigen trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Riedholz. Diese Begegnung findet am 29. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Leuzigen - SC Blustavia 3:5 (1:3) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 9. Raphael Aebischer 1:0. 23. Pascal Brunner 1:1. 29. Yves Galey 1:2. 37. Pascal Brunner 1:3. 57. Luca Dasen 2:3. 60. Luca Grillo 2:4. 66. Luca Dasen 3:4. 73. Pascal Brunner 3:5. – Leuzigen: Röthlisberger Andrej, Brunner Nick, Aebischer Raphael, Meer Raphael, Affolter NIcolas, Zurschmiede Silas, Eberhard Tim, Aebischer Yannik, Dasen Luca, Grünig Joel, Zenger Claudio. – Blustavia: Amerzin Luca, Arnold Reto, Ziltener Elio, Brand Dan, Torre Franco, Steinmüller Tobias, Falk Philipp, Grillo Luca, Harambasic Josip, Galey Yves, Brunner Pascal. – Verwarnungen: 41. Nick Brunner, 63. Josip Harambasic, 75. Tobias Steinmüller.

Tabelle: 1. FC Gerlafingen 2 Spiele/6 Punkte (9:3). 2. GS Italgrenchen 2/6 (6:4), 3. FC Riedholz 1/3 (2:0), 4. FC Zuchwil 2/3 (2:2), 5. FC Leuzigen 2/3 (6:5), 6. SC Blustavia 2/3 (5:5), 7. FC Selzach 0/0 (0:0), 8. HNK Croatia 0/0 (0:0), 9. FC Rüttenen 1/0 (4:5), 10. FC Biberist 1/0 (0:3), 11. Solothurn Solothurn 1/0 (2:5), 12. FC Bettlach 2/0 (2:6).

Alle Details zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Seite des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.