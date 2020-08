3. LIGA, GRUPPE 1: Auswärtserfolg für Riedholz gegen Blustavia

In der 29. Minute war es an Henry Horn, seine Mannschaft 1:0 in Führung zu bringen.. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silas Gunziger in der 53. Minute Er traf zum 2:0.

Bei Blustavia sah Joel Falk (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Philipp Falk (20.) und Elio Ziltener (44.). Bei Riedholz erhielten Tobias Tschumi (34.) und Silas Gunziger (82.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Riedholz nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Riedholz spielt zum nächsten Mal am 22. August gegen HNK Croatia (Platz 7).

Blustavia liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Leuzigen. Zu diesem Spiel kommt es am 22. August (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Riedholz 0:2 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 29. Henry Horn 0:1. 53. Silas Gunziger 0:2. – Blustavia: Amerzin Luca, Arnold Reto, Panzeri Manuele, Giger Michael, Torre Franco, Steinmüller Tobias, Falk Philipp, Grillo Luca, Ziltener Elio, Mollet Fabian, Brunner Pascal. – Riedholz: Feier Marco, Reinhart Elia, Rickenbacher Noah, Bruni Marco, Henzi Luc, Gunziger Silas, Kaufmann Kevin, Tschumi Tobias, Horn Henry, Trächsel Sebastian, Steffen Alex. – Verwarnungen: 20. Philipp Falk, 34. Tobias Tschumi, 44. Elio Ziltener, 82. Silas Gunziger – Ausschluss: 52. Joel Falk.

Alle Spiele der Runde: SC Blustavia - FC Riedholz 0:2. FC Zuchwil - FC Bettlach 2:1. FC Rüttenen - GS Italgrenchen 4:5. FC Gerlafingen - Türkischer SC Solothurn 5:2. FC Biberist - FC Leuzigen 0:3 (gespielt am Donnerstag, 13.8.).

Tabelle: 1. FC Gerlafingen 1 Spiele/3 Punkte. 2. FC Leuzigen 1/3, 3. FC Riedholz 1/3, 4. GS Italgrenchen 1/3, 5. FC Zuchwil 1/3, 6. FC Selzach 0/0, 7. HNK Croatia 0/0, 8. FC Rüttenen 1/0, 9. FC Bettlach 1/0, 10. SC Blustavia 1/0, 11. Türkischer SC Solothurn 1/0, 12. FC Biberist 1/0.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

