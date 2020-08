3. LIGA, GRUPPE 1: Auswärtserfolg für Leuzigen gegen Riedholz – Später Siegtreffer durch Claudio Zenger

Der Siegestreffer für Leuzigen gelang Claudio Zenger in der 88. Minute. Davor war es unentschieden gestanden. In der 67. Minute hatte Claudio Zenger Leuzigen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Riedholz fiel in der 79. Minute durch Alex Steffen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Leuzigen, Joel Grünig (90.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Riedholz erhielt: Marco Feier (72.)

Leuzigen liegt nach Spiel 3 mit sechs Punkten auf Rang 4. Für Leuzigen geht es auswärts gegen HNK Croatia weiter. Die Partie findet am Mittwoch (2. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem dritten Spiel steht Riedholz mit drei Punkten auf dem siebten Rang. Riedholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Türkischer SC Solothurn Solothurn. Die Partie findet am Dienstag (1. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Riedholz - FC Leuzigen 1:2 (0:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 67. Claudio Zenger (Penalty) 0:1.79. Alex Steffen (Penalty) 1:1.88. Claudio Zenger 1:2. – Riedholz: Feier Marco, Ilgenstein Tim, Rickenbacher Noah, Schönenberger Lukas, Reinhart Elia, Gunziger Silas, Nanzer Marc, Bruni Marco, Horn Henry, Reber Manuel, Steffen Alex. – Leuzigen: Gassler Olivier, Brunner Nick, Scheller Marc, Meer Raphael, Nyffeler Jérome, Wyss Livio, Guggisberg Peter, Eberhard Tim, Dasen Luca, Grünig Joel, Zenger Claudio. – Verwarnungen: 72. Marco Feier, 90. Joel Grünig.

Alle Spiele der Runde: SC Blustavia - Türkischer SC Solothurn Solothurn 2:1, FC Riedholz - FC Leuzigen 1:2, FC Rüttenen - HNK Croatia 6:0, FC Zuchwil - FC Selzach 1:1, FC Gerlafingen - GS Italgrenchen 3:3

Tabelle: 1. GS Italgrenchen 3 Spiele/7 Punkte (9:7). 2. FC Gerlafingen 3/7 (12:6), 3. FC Rüttenen 3/6 (15:8), 4. FC Leuzigen 3/6 (8:6), 5. SC Blustavia 3/6 (7:6), 6. FC Zuchwil 3/4 (3:3), 7. FC Riedholz 2/3 (3:2), 8. FC Bettlach 3/3 (6:9), 9. FC Selzach 2/1 (4:6), 10. FC Biberist 3/1 (5:9), 11. Türkischer SC Solothurn Solothurn 3/1 (5:9), 12. HNK Croatia 1/0 (0:6).

