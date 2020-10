2. LIGA: Tor von Silvan Oeggerli sichert Härkingen das Unentschieden gegen Fulenbach

Erst in der Schlussphase holte Härkingen einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie erzielte Tim Büttiker für Härkingen. In der 37. Minute traf er zum 1:0. Fulenbach glich in der 58. Minute durch Nico Gradwohl aus. In der 82. Minute schoss Nico Ferrari Fulenbach mittels Elfmeter in Führung (2:1). Zum Ausgleich für Härkingen traf Silvan Oeggerli in der 91. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Jan Büttiker (55.) und Silvan Gasser (81.). Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Stanko Imbach (84.) und Luan Spielmann (88.).

Härkingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 7. Härkingen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Lommiswil. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach geht es daheim gegen FC Biberist (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 11. Oktober statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Härkingen - SC Fulenbach 2:2 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 37. Tim Büttiker 1:0. 58. Nico Gradwohl 1:1. 82. Nico Ferrari (Penalty) 1:2.91. Silvan Oeggerli 2:2. – Härkingen: Morgenthaler Simon, Schmidt Lino, Stecher Mario, Müller Manuel, Heutschi Tobias, Rauber Chris, Rietschin Joël, Büttiker Jan, Marti Jan, Micelli Loris, Büttiker Tim. – Fulenbach: Ehrenbolger Mischa, Boss Yanick, Wyss Lukas, Kunz Fabio, Wyss Emanuel, Wyss Jonas, Imbach Stanko, Ferrari Nico, Gradwohl Nico, Albuquerque Sampaio Sandro, Grimbichler Ramon. – Verwarnungen: 55. Jan Büttiker, 81. Silvan Gasser, 84. Stanko Imbach, 88. Luan Spielmann.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 8 Spiele/18 Punkte (17:11). 2. FC Iliria 8/18 (27:14), 3. FC Wangen b. O. 8/16 (29:16), 4. FC Klus-Balsthal 8/16 (26:15), 5. FC Olten 8/13 (17:12), 6. FC Subingen 7/11 (10:11), 7. FC Härkingen 8/10 (14:18), 8. FC Biberist 7/9 (13:15), 9. FC Bellach 8/8 (13:19), 10. FC Mümliswil 8/7 (13:18), 11. SC Fulenbach 8/6 (12:21), 12. FC Oensingen 8/3 (8:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 20:53 Uhr.