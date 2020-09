2. LIGA: Subingen mit Auswärtserfolg bei Härkingen – Siegtreffer durch Peter Csima

Der Siegtreffer für Subingen gelang Peter Csima in der 45. Minute. In der 24. Minute hatte Gianluca Moser Subingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Härkingen fiel in der 31. Minute durch Joël Rietschin.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuel Müller von Härkingen erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Subingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Subingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Subingen daheim mit SC Fulenbach (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Nach der Niederlage büsst Härkingen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Härkingen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Härkingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Olten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Härkingen - FC Subingen 1:2 (1:2) - Aesch, Härkingen – Tore: 24. Gianluca Moser 0:1. 31. Joël Rietschin 1:1. 45. Peter Csima 1:2. – Härkingen: Morgenthaler Simon, Heutschi Tobias, Stecher Mario, Müller Manuel, Schmidt Lino, Büttiker Tim, Rauber Chris, Marti Jan, Gasser Sandro, Gasser Silvan, Rietschin Joël. – Subingen: Schwaller Pascal, Lanzi Adelmo, Pauli Sascha, Gasche Raphael, Linder Andreas, Moser Manuel, Moser Gianluca, Csima Peter, Kocher Alain, Baschung Leonardo, Brunner Benjamin. – Verwarnungen: 64. Manuel Müller.

Tabelle: 1. FC Iliria 6 Spiele/18 Punkte (19:2). 2. FC Lommiswil 6/12 (12:9), 3. FC Olten 6/10 (13:9), 4. FC Subingen 6/10 (9:10), 5. FC Klus-Balsthal 6/10 (14:14), 6. FC Wangen b. O. 6/10 (19:10), 7. FC Härkingen 6/9 (11:13), 8. FC Bellach 6/7 (11:13), 9. FC Biberist 6/6 (9:12), 10. FC Mümliswil 6/6 (10:14), 11. SC Fulenbach 6/4 (9:18), 12. FC Oensingen 6/3 (6:18).

