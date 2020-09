2. LIGA: Subingen bezwingt Mümliswil – Siegtreffer durch Peter Csima

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Das Skore eröffnete Peter Csima in der 50. Minute. Er traf für Subingen zum 1:0. Elia Bader glich in der 55. Minute für Mümliswil aus. Es hiess 1:1. In der 66. Minute schoss Peter Csima sein Team mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Gianluca Moser (73.) und Adelmo Lanzi (82.). Eine Verwarnung gab es für Mümliswil, nämlich für Elia Bader (81.).

In der Tabelle verbessert sich Subingen von Rang 8 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Subingen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Subingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Subingen bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Iliria. Das Spiel findet am Sonntag (6. September) statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

In der Tabelle liegt Mümliswil weiterhin auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Mümliswil hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Fulenbach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (6. September) statt (16.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Subingen - FC Mümliswil 2:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 50. Peter Csima 1:0. 55. Elia Bader 1:1. 66. Peter Csima (Penalty) 2:1. – Subingen: Schwaller Pascal, Pauli Sascha, Lanzi Adelmo, Gasche Raphael, Linder Andreas, Moser Manuel, Moser Gianluca, Csima Peter, Kocher Alain, Dubach Patrick, Baschung Leonardo. – Mümliswil: Gradwohl Fabio, Ackermann Nicola, Bader Fabian, Ackermann Jerome, Disler Janik, Disler Rafael, Bader Elia, Büttler Simon, Disler Robin, Ackermann Andreas, Ackermann Dominik. – Verwarnungen: 73. Gianluca Moser, 81. Elia Bader, 82. Adelmo Lanzi.

Tabelle: 1. FC Iliria 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Subingen 4/7 (7:7), 3. FC Bellach 4/7 (10:6), 4. FC Klus-Balsthal 4/7 (10:9), 5. FC Wangen b. O. 4/7 (15:7), 6. FC Härkingen 4/6 (8:10), 7. FC Lommiswil 4/6 (7:7), 8. FC Biberist 4/6 (5:6), 9. FC Olten 4/4 (6:9), 10. SC Fulenbach 4/4 (7:11), 11. FC Oensingen 4/3 (5:13), 12. FC Mümliswil 4/0 (4:10).

