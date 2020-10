2. LIGA: Lommiswil setzt Siegesserie auch gegen Mümliswil fort

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 8. Minute war es an Philipp Dornbierer, Lommiswil 1:0 in Führung zu bringen. In der 32. Minute sorgte Cedrik Hunziker für den Schlusspunkt: Er traf zum 2:0 für Lommiswil.

Bei Mümliswil erhielten Janik Disler (21.), Fabio Gradwohl (52.) und Dominik Ackermann (68.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Lommiswil, nämlich für Jonas Ebel (83.).

Lommiswil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 23 erzielten Toren Rang 5.

Lommiswil behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 27 Punkten. Lommiswil hat bisher neunmal gewonnen und zweimal verloren.

Die nächste Partie für Lommiswil steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Iliria (Platz 3) an. Zu diesem Spiel kommt es am 21. März (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Mümliswil nach der Winterpause daheim auf FC Klus-Balsthal (Platz 6). Diese Begegnung findet am 20. März statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Lommiswil 0:2 (0:2) - Brühl, Mümliswil – Tore: 8. Philipp Dornbierer 0:1. 32. Cedrik Hunziker 0:2. – Mümliswil: Gradwohl Fabio, Kamber Adrian, Disler Rafael, Nussbaumer Silvan, Disler Robin, Ackermann Dominik, Disler Janik, Büttler Simon, Wyser Roger, Simic Mario, Arnold Florian. – Lommiswil: Bracher Tim, Herzog Lars, Amiet Lukas, Bachmann Gabor, Neff Philipp, Dornbierer Philipp, Urosevic Niklas, Sonderegger Cyrill, Zumstein Andrin, Hunziker Cedrik, Ebel Jonas. – Verwarnungen: 21. Janik Disler, 52. Fabio Gradwohl, 68. Dominik Ackermann, 83. Jonas Ebel.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 11 Spiele/27 Punkte (23:12). 2. FC Wangen b. O. 11/25 (35:19), 3. FC Iliria 9/21 (30:15), 4. FC Olten 10/19 (25:14), 5. FC Härkingen 11/16 (21:24), 6. FC Klus-Balsthal 11/16 (29:24), 7. FC Biberist 11/13 (18:21), 8. FC Subingen 10/12 (12:16), 9. FC Bellach 10/11 (17:23), 10. FC Mümliswil 11/7 (15:27), 11. FC Oensingen 9/6 (12:30), 12. SC Fulenbach 10/6 (14:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 23:09 Uhr.