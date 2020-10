2. LIGA: Last-Minute-Goal von Rüegsegger Roman bringt Biberist Unentschieden gegen Subingen

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Baschung Leonardo in der 75. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 83. Minute traf Rüegsegger Roman für Biberist.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rüegsegger Roman von Biberist erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Biberist nicht verändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Biberist hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Biberist spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Härkingen (Platz 8). Diese Begegnung findet am Sonntag (18. Oktober) statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Subingen hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bellach (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (17. Oktober) statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Biberist - FC Subingen 1:1 (0:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 75. Baschung Leonardo 0:1. 83. Rüegsegger Roman 1:1. – Biberist: Blum Moreno, Allemann Marco, Rüfli Nicolas, Thurnheer Noah, Scheidegger Fabian, Imbach Marco, Rüegsegger Roman, Herrmann Philipp, Felder Andreas, Flury Boris, Kopp Dario. – Subingen: Schwaller Pascal, Lanzi Adelmo, Pauli Sascha, Brunner Benjamin, Baschung Leonardo, Kocher Alain, Csima Peter, Moser Gianluca, Moser Manuel, Linder Andreas, Gasche Raphael. – Verwarnungen: 50. Rüegsegger Roman.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 9 Spiele/21 Punkte (20:12). 2. FC Iliria 9/21 (30:15), 3. FC Wangen b. O. 9/19 (30:16), 4. FC Olten 9/16 (22:13), 5. FC Klus-Balsthal 9/16 (27:20), 6. FC Biberist 9/13 (16:16), 7. FC Subingen 9/12 (11:13), 8. FC Härkingen 9/10 (15:21), 9. FC Bellach 9/8 (14:22), 10. FC Mümliswil 9/7 (14:22), 11. SC Fulenbach 9/6 (12:23), 12. FC Oensingen 9/6 (12:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2020 10:52 Uhr.