2. LIGA: Iliria gewinnt klar gegen Klus-Balsthal

Mattia Sasso brachte Iliria 1:0 in Führung (31. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung für Iliria stellte Semsi Kamer Kara in Minute 52 her. Iliria erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Mattia Sasso weiter auf 3:0. Per Penalty schoss Oliver Andrijasevic das 4:0 (77. Minute) und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal sah Remil Eminovic (67.) die rote Karte. Gelb erhielt Roger Achermann (77.). Die einzige gelbe Karte bei Iliria erhielt: Dardan Llugaliu (41.)

Nach dem zweiten Spiel steht Iliria mit sechs Punkten auf dem zweiten Rang. Iliria spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mümliswil (Platz 12). Das Spiel findet am Sonntag (23. August) statt (10.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Nach dem zweiten Spiel steht Klus-Balsthal mit sechs Punkten auf dem achten Rang. Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Subingen (Platz 6). Das Spiel findet am Samstag (22. August) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Iliria - FC Klus-Balsthal 4:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 31. Mattia Sasso 1:0. 52. Semsi Kamer Kara 2:0. 68. Mattia Sasso 3:0. 77. Oliver Andrijasevic (Penalty) 4:0. – Iliria: Trittibach Nicola, Raimi Burim, Dedaj Dugagjin, Asani Edonis, Sulejmani Dasnim, Jahiu Alban, Sasso Mattia, Spaqi David, Llugaliu Dardan, Laus Fabrizio, Kara Semsi Kamer. – Klus-Balsthal: Andric Zoran, Furcillo Davide, Bilalli Florim, Bruttel Noah, Scherrer Marco, Uebelhart Reto, Berger Sascha, Achermann Roger, Petrovic Risto, Kostadinovic Denis, Zeqiri Skender. – Verwarnungen: 41. Dardan Llugaliu, 77. Roger Achermann – Ausschluss: 67. Remil Eminovic.

Alle Spiele der Runde: FC Härkingen - FC Mümliswil 1:0, FC Iliria - FC Klus-Balsthal 4:0, FC Subingen - FC Lommiswil 1:3, SC Fulenbach - FC Olten 2:2, FC Biberist - FC Oensingen 2:4, FC Wangen b.O. - FC Bellach 2:2.

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Iliria 2/6 (6:1), 3. SC Fulenbach 2/4 (4:3), 4. FC Oensingen 2/3 (5:4), 5. FC Lommiswil 2/3 (4:3), 6. FC Subingen 2/3 (3:4), 7. FC Biberist 2/3 (3:4), 8. FC Klus-Balsthal 2/3 (3:6), 9. FC Olten 2/1 (3:4), 10. FC Bellach 2/1 (2:3), 11. FC Wangen b.O. 2/1 (4:6), 12. FC Mümliswil 2/0 (2:4).

