2. LIGA: Erfolg für Härkingen gegen Biberist

Das Skore eröffnete Andreas Felder in der 19. Minute. Er traf für Biberist zum 1:0. In der 47. Minute traf Chris Rauber für Härkingen zum 1:1-Ausgleich. Chris Rauber war auch gleich für die 2:1-Führung (68. Minute) für Härkingen verantwortlich. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Marco Heim die Führung für Härkingen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Doric von Biberist erhielt in der 62. Minute die gelbe Karte.

Härkingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Härkingen hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Härkingen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Klus-Balsthal, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Nach der Niederlage büsst Biberist einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 7. Biberist hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Biberist tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wangen b. O. an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Härkingen - FC Biberist 3:1 (0:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 19. Andreas Felder 0:1. 47. Chris Rauber 1:1. 68. Chris Rauber 2:1. 87. Marco Heim 3:1. – Härkingen: Muther Victor, Schmidt Lino, Stecher Mario, Müller Manuel, Von Arx Marco, Rietschin Joël, Büttiker Tim, Rauber Chris, Marti Jan, Gasser Sandro, Oeggerli Silvan. – Biberist: Blum Moreno, Allemann Marco, Rüfli Nicolas, Thurnheer Noah, Scheidegger Fabian, Imbach Marco, Rüegsegger Roman, Doric Ivan, Felder Andreas, Flury Boris, Kopp Dario. – Verwarnungen: 62. Ivan Doric.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 10 Spiele/24 Punkte (21:12). 2. FC Wangen b. O. 10/22 (33:18), 3. FC Iliria 9/21 (30:15), 4. FC Olten 10/19 (25:14), 5. FC Klus-Balsthal 10/16 (27:21), 6. FC Härkingen 10/13 (18:22), 7. FC Biberist 10/13 (17:19), 8. FC Subingen 10/12 (12:16), 9. FC Bellach 10/11 (17:23), 10. FC Mümliswil 10/7 (15:25), 11. FC Oensingen 9/6 (12:30), 12. SC Fulenbach 10/6 (14:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 18:18 Uhr.