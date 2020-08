2. LIGA: Avni Halimi führt Wangen b. O. mit drei Toren zum Sieg gegen Olten

In der zweiten Halbzeit erzielte Wangen b. O. über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen. Olten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 87. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Wangen b. O. war Avni Halimi, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Josip Jukic (2 Tore). Einziger Torschütze für Olten war: Sandro Iandiorio (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Wangen b. O. für Josip Jukic (28.) und Fatlum Kastrati (30.). Gelbe Karten gab es bei Olten für Gianfranco Vinci (53.) und Edon Morina (82.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Wangen b.O.: Das Team erzielt im Schnitt 4 Tore pro Partie.

Wangen b.O. verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Wangen b. O. hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Wangen b. O. konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Wangen b. O. geht es auswärts gegen FC Lommiswil (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

In der Tabelle verliert Olten Plätze und zwar von Rang 5 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Olten hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Olten verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Olten daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bellach. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (18.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Wangen b. O. - FC Olten 5:1 (2:0) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 13. Avni Halimi 1:0. 39. Josip Jukic 2:0. 58. Avni Halimi 3:0. 80. Avni Halimi 4:0. 87. Sandro Iandiorio (Penalty) 4:1.91. Josip Jukic 5:1. – Wangen b.O.: Pavic Anton, Näf Kilian, Bekteshi Blerim, Trgo Mateo, Ziba Gezim, Moser Raphael, Preniqi Getuar, Kastrati Fatlum, Jukic Josip, Halimi Avni, Luterbacher Lars. – Olten: Husi Thomas, Berisha Levis, Krasniqi Fidan, Vinci Gianfranco, Özdemir Ertugrul, Iandiorio Sandro, Esposito Danilo, Gerardi Giovanni, Fitsum Even, Tan Furkan, Zenuni Hazir. – Verwarnungen: 28. Josip Jukic, 30. Fatlum Kastrati, 53. Gianfranco Vinci, 82. Edon Morina.

Tabelle: 1. FC Iliria 3 Spiele/9 Punkte (10:2). 2. FC Bellach 4/7 (10:6), 3. FC Wangen b. O. 4/7 (15:7), 4. FC Härkingen 3/6 (8:7), 5. FC Lommiswil 4/6 (7:7), 6. FC Biberist 4/6 (5:6), 7. FC Subingen 3/4 (5:6), 8. SC Fulenbach 3/4 (6:6), 9. FC Klus-Balsthal 3/4 (5:8), 10. FC Olten 4/4 (6:9), 11. FC Oensingen 4/3 (5:13), 12. FC Mümliswil 3/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.