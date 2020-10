2. LIGA: Auswärtserfolg für Härkingen gegen Klus-Balsthal – Silvan Oeggerli mit Siegtor

Härkingen ging zweimal in Führung, Klus-Balsthal holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Härkingen den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Den Auftakt machte Joël Rietschin, der in der 12. Minute für Härkingen zum 1:0 traf. Klus-Balsthal glich in der 30. Minute durch Sascha Berger aus. Silvan Oeggerli schoss Härkingen in der 46. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 70, als Sascha Berger für Klus-Balsthal erfolgreich war. In der 77. Minute schoss Silvan Oeggerli Härkingen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tobias Heutschi von Härkingen erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Härkingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Härkingen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Härkingen geht es nach der Winterpause daheim gegen FC Wangen b. O. (Platz 2) weiter. Die Partie findet am 21. März statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Mit der Niederlage rückt Klus-Balsthal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 6. Klus-Balsthal hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Mümliswil (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 20. März statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Härkingen 2:3 (1:2) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 12. Joël Rietschin 0:1. 30. Sascha Berger 1:1. 46. Silvan Oeggerli 1:2. 70. Sascha Berger 2:2. 77. Silvan Oeggerli 2:3. – Klus-Balsthal: Andric Zoran, Achermann Roger, Bilalli Florim, Bruttel Noah, Novo Ferreira Tiago André, Scherrer Marco, Milosevic Kosta, Berger Sascha, Petrovic Risto, Kostadinovic Denis, Zeqiri Skender. – Härkingen: Muther Victor, Heutschi Tobias, Stecher Mario, Müller Manuel, Schmidt Lino, Rauber Chris, Rietschin Joël, Büttiker Tim, Marti Jan, Gasser Sandro, Oeggerli Silvan. – Verwarnungen: 25. Tobias Heutschi.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 11 Spiele/27 Punkte (23:12). 2. FC Wangen b. O. 11/25 (35:19), 3. FC Iliria 9/21 (30:15), 4. FC Olten 10/19 (25:14), 5. FC Härkingen 11/16 (21:24), 6. FC Klus-Balsthal 11/16 (29:24), 7. FC Biberist 11/13 (18:21), 8. FC Subingen 10/12 (12:16), 9. FC Bellach 10/11 (17:23), 10. FC Mümliswil 11/7 (15:27), 11. FC Oensingen 9/6 (12:30), 12. SC Fulenbach 10/6 (14:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 11:16 Uhr.