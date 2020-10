2. LIGA: Auswärtserfolg für Bellach gegen Fulenbach

Das Skore eröffnete Kevin Marthaler in der 4. Minute. Er traf für Bellach zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 10. Minute zum Ausgleich für Fulenbach. Simon Affentranger verwandelte erfolgreich. Elia Baur traf in der 21. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bellach.

In der 63. Minute baute Alban Xhema den Vorsprung für Bellach auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Fulenbach noch auf 2:3 heran. Nico Gradwohl war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Fulenbach sah Rafael Ingold (46.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Rafael Ingold (35.) und Fabio Kunz (38.). Die einzige gelbe Karte bei Bellach erhielt: Cyril Pickel (46.)

Zahlreiche Gegentore sind für Fulenbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 11).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Bellach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bellach nach der Winterpause auswärts auf FC Biberist (Platz 8). Das Spiel findet am 20. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Fulenbach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fulenbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Fulenbach nach der Winterpause daheim auf FC Oensingen (Platz 11). Die Partie findet am 21. März statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Bellach 2:3 (1:2) - Bad, Fulenbach – Tore: 4. Kevin Marthaler 0:1. 10. Simon Affentranger (Penalty) 1:1.21. Elia Baur 1:2. 63. Alban Xhema 1:3. 91. Nico Gradwohl 2:3. – Fulenbach: Ehrenbolger Mischa, Gradwohl Nico, Wyss Lukas, Kunz Fabio, Fischer Florian, Ingold Rafael, Ehrenbolger Yves, Ferrari Nico, Grimbichler Ramon, Spielmann Luan, Affentranger Simon. – Bellach: Baur Elia, Zekiri Ferat, Ammon Michael, Shkoreti Rok, Pavlovic Igor, Hess Sascha, Arifi Shaban, Xhema Alban, Pickel Cyril, Marthaler Kevin, Fragale Alessandro. – Verwarnungen: 35. Rafael Ingold, 38. Fabio Kunz, 46. Cyril Pickel – Ausschluss: 46. Rafael Ingold.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 11 Spiele/27 Punkte (23:12). 2. FC Wangen b. O. 11/25 (35:19), 3. FC Olten 11/22 (30:14), 4. FC Iliria 10/21 (30:20), 5. FC Härkingen 11/16 (21:24), 6. FC Klus-Balsthal 11/16 (29:24), 7. FC Bellach 11/14 (20:25), 8. FC Biberist 11/13 (18:21), 9. FC Subingen 10/12 (12:16), 10. FC Mümliswil 11/7 (15:27), 11. FC Oensingen 9/6 (12:30), 12. SC Fulenbach 11/6 (16:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 23:10 Uhr.