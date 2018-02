Mit der Zwischenbilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen haben Perret und Rios immer noch gute Aussichten, die Halbfinals zu erreichen. Die Sache wird in den verbleibenden Vorrundenspielen gegen Gastgeber Südkorea am Samstagmittag Schweizer Zeit sowie gegen das Team OAR in der Nacht auf Sonntag entschieden. Um die Round Robin ohne Umweg zu überstehen, benötigt die Schweiz mindestens einen weiteren Sieg.

Vor dem Match gegen den hohen Turnierfavoriten Kanada verloren die Bielerin Perret und der Glarner Rios im fünften Versuch zum fünften Mal die nicht unwesentliche Ausmarchung um den letzten Stein im ersten End. Ohne diesen letzten Stein stahlen sie zunächst einen Punkt. Dann aber waren sie klar unterlagen. Schon im zweiten End gingen die Kanadier mit einem Viererhaus deutlich in Führung. Nach sechs von acht vorgesehenen Spielabschnitten gaben die Schweizer auf.

Die Kanadier Kaitlyn Lawes und John Morris sind die einzigen Spieler im ganzen Feld von acht Teams, die jemals an grossen Meisterschaften im klassischen Vierer-Curling etwas gewonnen haben. Beide sind Olympiasieger. Morris holte 2010 in Vancouver Gold als Nummer 3 im Team des mittlerweile zurückgetretenen Skips Kevin Martin aus Edmonton. Lawes sicherte sich 2014 in Sotschi Gold in der Formation von Jennifer Jones aus Winnipeg - ebenfalls als Nummer 3.