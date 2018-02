Der aus der kanadischen Provinz Québec stammende Kingsbury ist im Weltcup der erfolgreichste Athlet der Geschichte. Niemand hat auf der Buckelpiste mehr Weltcupsiege (48) als der 25-Jährige auf dem Konto. Seit 2012 hat er zudem sechsmal hintereinander den Gesamtweltcup sowie die Disziplinenwertung für sich entschieden. Auch in diesem Winter liegt der zweifache Weltmeister auf Kurs.

Am Montag in Südkorea schloss Kingsbury, der vor vier Jahren hinter seinem Landsmann Alexandre Bilodeau Silber geholt hatte, höchst souverän die letzte Lücke in seinem Palmarès. In Südkorea triumphierte er mit 86,63 Punkten klar vor dem Australier Matt Graham (82,57) und dem Japaner Daichi Hara (82,19).