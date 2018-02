Vier der bisher fünf Riesenslaloms dieser Saison hat Marcel Hirscher für sich entschieden, und es scheint, dass der Salzburger auch den wichtigsten Anlass gewinnen wird. Nach seinem Sieg in der olympischen Kombination kann Hirscher die Sache ziemlich entspannt angehen. Zumindest wirkte es so.

Dem Österreicher am nächsten kam der Franzose Alexis Pinturault, der aber bereits 0,63 Sekunden einbüsste. Pinturault hatte ihm Dezember in Val d'Isère gewonnen. Dort war Hirscher nur Dritter geworden. Eine Enttäuschung war der Auftritt von Henrik Kristoffersen. Der Norweger, in diesem Winter dreimal Zweiter hinter Hirscher, verlor 1,31 Sekunden auf die Bestzeit.

Die Schweizer werden bei der Medaillen-Vergabe kaum Berücksichtigung finden. Der Walliser Loïc Meillard, der Anfang Dezember in Beaver Creek als Sechster sein bestes Karriere-Resultat realisiert hatten, verlor exakt eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit, womit der 12. Zwischenrang resultierte. Unmittelbar hinter ihm klassierte sich der Bündner Gino Caviezel.

Justin Murisier, der nominell beste Schweizer, ging die Aufgabe sehr forsch an. Nach 16 Fahrsekunden lag der Walliser sechs Hundertstel vor Hirscher, doch unmittelbar danach war für ihn das Rennen nach einem Torfehler auch schon zu Ende.