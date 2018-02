Im Weltcup war Gleirscher noch nie über einen 4. Rang hinaus gekommen und für Olympia hatte er sich erst bei letzter Gelegenheit qualifiziert. Nun machte der 23-Jährige im letzten von vier Durchgängen noch zwei Positionen gut und sicherte Österreich die erste Medaille an diesen Spielen.

Während Gleirscher vor Glück kaum Worte fand, sass Felix Loch zusammengekauert in der Olympia-Bahn. Alles deutete auf den dritten Olympiasieg in Folge nach Vancouver 2010 und Sotschi 2014 für den Deutschen hin, dann aber leistete sich der Dominator der letzten Jahre in der Entscheidung einen groben Patzer. Loch fiel vom 1. in den 5. Rang zurück.