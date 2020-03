Zwei neue Stürmer für die Powermäuse

Der Check, der Ryan Vesces Karriere beendete

Dazu hilft eine Rückblende in den Oktober 2017. Es war nämlich ausgerechnet Oehen, der mit einem Blindside-Check (einem Check aus dem toten Winkel) den Kopf des damaligen Olten-Söldners Ryan Vesce traf. Vesce hat sich von der dort erlittenen Gehirnerschütterung nie erholt und musste seine Karriere in der Zwischenzeit beenden. Man kann also sagen: Der neue EHCO-Stürmer ist ein harter Hund, bisweilen sogar ein böser Bube. Aber genau dieses Element hat den Oltnern in den Playoffs so schmerzlich gefehlt: «Er spielt mit Speed, einfach, hat Zug aufs Tor, bringt eine gewisse Unerschrockenheit mit», umschreibt Marc Grieder die Qualitäten des 21-Jährigen, der offenbar nahe dran war, beim EV Zug einen Profivertrag zu ergattern. Oehen ist zudem sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl als Center als auch als Flügel auflaufen.