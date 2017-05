In der vierten Runde der NLA war Gerlafingen-Zielebach beim Aufsteiger aus Rüderswil zu Gast. Bei grauem Himmel und mittlerem bis starkem Gegenwind startete das Heimteam als Aussenseiter am Bock. Nach gutem Beginn schlichen sich ein paar Fehlstreiche ein und 556 Punkte resultierten daraus. Die Gäste starteten ebenfalls stark in den ersten Umgang. Aber in der zweiten Hälfte liessen sie genau so stark nach wie die Rüderswiler. Etliche kürzere Streiche waren dafür verantwortlich, dass zur Halbzeit ein Rückstand von 10 Punkten zu Buche stand.

Der Aufsteiger zeigte nach dieser Führung im zweiten Umgang etwas Nerven. Gleich fünf einstellige Streiche musste er sich schreiben lassen und einen Abbau von über 50 Punkten gegenüber dem ersten Umgang in Kauf nehmen. Die Gerlafinger wussten nun, dass ein durchschnittlicher Durchgang am Bock zum Sichern der vier Rangpunkte reichte. Aber drei kurze Streiche und zwei Nuller brachten nochmals Spannung ins Spiel. So war es bis zum letzten Streich noch nicht entschieden. Tatsächlich genügte aber die Zwölf des letzten Schlägers zum Sieg des Favoriten. Sowohl das Heimteam wie die Gäste aus Gerlafingen überzeugten in der Riesarbeit, so dass schliesslich mickrige sieben Punkte zu Gunsten von Gerlafingen-Zielebach A entschieden.